Maradona: Jose Mourinho, Guardiola'dan daha iyi

Diego Maradona geçtiğimiz haftasonunda karşılaşan Manchester takımlarının teknik direktörleri Guardiola ve Mourinho hakkındaki fikirlerini belirtti.

Meksika ekibi Dorados'un teknik sorumlusu olan Maradona gelişime açık olduğunu ve Mourinho'nun Guardiola'dan daha iyi olduğunu söyledi.

MOURİNHO EN İYİSİ

Arjantinli efsane isimin açıklamaları şu şekilde:

-Neden Mourinho?

"Çünkü şüphesiz en iyisi"

-Pep Guardiola'dan daha mı iyi?

"Benim için evet. Mourinho en iyisidir. Tiki takayı Guardiola icat etmedi. Bu, Cruyff futboludur. Ayrıca şu an Pep Guardiola, dünyadaki her oyuncuyu seçerek alabiliyor. Bu şekilde tiki taka kolay"

MESSİ'YLA ÇATIŞMAYA GİRMEK İSTEMİYORUM

-Messi ile çatışmaya girmek istemiyor musunuz?

"Leo benim arkadaşım ve onun hakkında hiç konuşmadım. Yüz yüze söylerim zaten. Röportaj yoluyla söylemem. Leo hakkında söylemek istediğim tek şey, o bir feomendir. 20 kere tuvalete giden oyuncular var ama Messi için demedim. 2010 Dünya Kupası'nda Leo toptan saklanıyordu. Bunu söylemiştim"

-Messi'ye karşı ne hissediyorsun?

"Sevgi, barış, şefkat... Şu an kocaman sarılmak istiyorum çünkü uzun zamandır görüşmedik..

-Cristiano Ronaldo'nun satışı hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Cristiano için iyi bir hamle oldu. Her şeyini Madrid'e verdi. Şu anda İtalya'da futboldan daha çok zevk alıyor."