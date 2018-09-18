Maradona Meksika'da hızlı başladı

Altı maçta 3 beraberlik, 3 de mağlubiyet alarak sezona kötü başlayan Meksika temsilcisi, 57 yaşındaki teknik adamla ilk galibiyetini elde etti.

Evinde Cafetaleros'u 4-1 mağlup eden Maradona'nın takımında Vinicio Angulo hattrick'le yıldızlaştı.

Bu sonucun ardından Dorados lig sıralamasında 10. sıraya yerleşti. Maç sonunda rakip takımın futbolcuları efsane isimle selfie yarışına girdi. Dünyanın en iyi futbolcuları arasında yer alan Maradona, en son Birleşik Arap Emirlikleri'nin El-Fujairah takımını çalıştırmış ve nisan ayında görevinden ayrılmıştı.