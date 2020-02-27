Maradona: Messi benim yaşadığım hayatı yaşamadı

Messi ile birçok spor otoritesi tarafından karşılaştırılan Diego Armando Maradona, açıklamalarda bulundu.

1984 ve 1991 yıllarında Napoli'de forma giyen Maradona, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Napoli ile Barcelona arasında oynanan ve 1-1'lik skorla sonuçlanan maçtan sonra AS gazetesine demeçler verdi.

Messi'nin gelecekte Napoli'de oynayıp oynayamayacağına dair yöneltilen soruya Maradona, şu cevabı verdi:

"Messi şu anda düşüş sürecinde. O benim yaşadığım hayatı yaşamadı. Napoli'de olağanüstü şekilde oynayabilir ama açık konuşalım ki benim yaptıklarımı yapamazdı."

Napoli tarihinde efsanevi bir yere sahip olan Maradona, "San Paolo Stadyumu'nun Diego'su olmuş olsa da umarım Napoli taraftarlarının bir Messi'si olur." dedi.