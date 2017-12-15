Maradona: Ronaldo dalga geçmeyi bıraksın

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Fujairah takımını çalıştıran Diego Armando Maradona, FIFA Dünya Kulüpler Kupası finalinde oynanacak Real Madrid - Gremio maçı öncesi flaş açıklamalarda bulundu.

RONALDO'YA SÖYLEYİN DALGA GEÇMEYİ BIRAKSIN

İspanyol AS gazetesine röportaj veren Maradona, Cristiano Ronaldo'nun ''Futbol tarihinin en iyisi benim'' sözlerinin hatırlatılması üzerine ''Ronaldo'ya söyleyin dalga geçmeyi bıraksın. Benim için en iyi oyuncular Alfredo Di Stefano, Cruyff ve Lionel Messi. Cristiano, bu futbolculardan sonra gelir'' sözlerini kullandı.

MESSİ VE RONALDO'NUN ÖDÜL ALMASINDAN SIKILDIM

Ballon d'Or ödülünün sürekli Messi ve Ronaldo'ya gitmesinden de sıkıldığını kaydeden Maradona, ''Bu ödülün sürekli Messi ve Ronaldo'ya gitmesinden sıkıldım. Bu savaşın içine Cavani, Mbappe, Ibrahimovic gibi futbolcuları da sokmalısınız. Benim zamanımda Avrupa'dan olmayan futbolcular Ballon d'Or ödülü alamıyordu. Eğer biz de alabilseydik Messi ve Ronaldo'dan daha fazla alırdım'' şeklinde konuştu.