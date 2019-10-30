Ensonhaber.com'a dön

Maradona takımını tahtın üstünde yönetti

Gimnasia La PLata'nın teknik direktörü Maradona, bir zamanlar formasını giydiği Newell's Old Boys Kulübü tarafından getirilen tahta oturarak takımını yönetti.

| Haber Merkezi
Maradona takımını tahtın üstünde yönetti
Yorum Yap

Arjantin Süper Ligi maçında Gimnasia La Plata, Newell's Old Boys'a konuk oldu.

Gimnasia La PLata'nin teknik direktörü Maradona için bir zamanlar formasını giydiği Newell's Old Boys kulübü tarafından görkemli karşılama yapıldı.

Maradona takımını tahtın üstünde yönetti - İZLE

Yaşayan futbol efsanesi için ilk olarak kale arkasında koreografi düzenledi. Ardından da özel bir tablo hediye edildi. Ancak en dikkat çeken uygulama sona saklanmıştı.

GİMNASİA LA PLATA 4-0 KAZANDI

Maradona'nın maçı takip etmesi için özel bir taht hazırlandı. Futbol efsanesi maçı tahtında takip ederken, takımı Gimnasia La Plata, Newell's Old Boys'u 4-0 yendi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM