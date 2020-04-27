Maradona: Tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum

1 FIFA, takımların değişiklik hakkını artırıyor FIFA, koronavirüs salgınının ardından oyuncuların kondisyon eksikliği ve sakatlık durumlarını göz önünde bulundurarak oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkarma kararı aldı.

2 Neymar'ın ailesinin ilginç aşk hayatı Brezilya basını, Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves'in 30 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldığını duyurdu. Haberde; Ramos'un biseksüel olduğu ve Neymar'ın aşçısıyla yakalandığı yazıldı.

3 Araplar, Nwakaeme'nin peşini bırakmıyor Trabzonspor'da forma giyen Anthony Nwakaeme için bir Arap ekibi daha devreye girdi. Daha önce Al Hilal'in ilgilendiği Nijeryalı için bu kez Al Ahli, 10 milyon euro önerdi.

4 Beşiktaş, Nurullah Aslan'dan vazgeçmiyor Beşiktaş, Samsunspor'dan renklerine katmak istediği kaleci Nurullah Aslan için biri kiralık olmak üzere iki futbolcu, bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan pay önerdi.

5 Yayıncı kuruluş 'sıkıştırılmış lig' istemiyor Kulüpler Birliği'nin kalan 8 maçı bir ayda bitirme isteğine karşı olan yayıncı kuruluş beIN Sports'un, "Zararım büyük, ligi 8 haftada bitirelim" dediği öğrenildi.

6 Emre sahur programına katıldı Emre Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda yaşadıkları bir yolculuğu anlattı. Turnuvadan önce verdikleri sadakanın, kafileyi taşıyan uçağı koruduğunu ve türbülans sonrası düşmesini engellediğini söyledi.

7 Çin basını Burak Yılmaz'ı eleştirdi Geçtiğimiz günlerde, "Çin'den daha çok hastalık gelir, köpek bile yiyorlar" diyen Burak Yılmaz'ın bu sözleri, Çinlileri rahatsız etti.

8 Galatasaray, Enes Ünal'a kancayı taktı Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, La Liga ekiplerinden Real Valladolid forması giyen Enes Ünal'ı kadrosunda görmek istiyor.

9 Ailesi, Abdurrahim Albayrak'a baskı yapıyor Abdurrahim Albayrak'ın ailesi, koronavirüs nedeniyle yaklaşık 10 kilo veren tecrübeli yöneticinin, artık Galatasaray'da görev yapmasını istemiyor.