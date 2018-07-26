Maradona Wanda Nara ile aşk yaşıyor

Inter'de forma giyen Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın skandalları bitmek bilmiyor.

Daha önceki eşi Maxi Lopez'i şimdiki kocası Icardi'yle aldatan Nara'nın bu defa da Icardi'yi aldattığı iddia edildi.

Magazin basınının daha önce de birlikte olduklarını iddia ettiği Maradona-Nara ilişkisini yeniden gündeme taşıyan isimse 91 yaşındaki oyuncu ve sunucu Mirtha Legrand oldu.

GECEYİ BİRLİKTE GEÇİRDİLER

Arjantin'de yayım yapan La Nacion gazetesine konuşan Legrand, ikilinin bir otelde geceyi birlikte geçirdiklerine şahit olduğunu söyledi.

Legrand Mar del Plata'da yaşandığı iddia edilen olayla ilgili şunları dile getirdi:

"Onların kaldıkları odaya çok yakındım. Ancak çıkardıkları gürültüden ötürü uyuyamıyordum. Ben yan odadaydım, sürekli yatak sesleri ve koşturma sesleri geliyordu."