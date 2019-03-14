Maradona'dan Ronaldo'ya: O bir hayvan

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona, Şampiyonlar Ligi'ne damga vurmaya devam eden Cristiano Ronaldo için övgü dolu sözler sarfetti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı son bulurken, haftanın adamı Cristiano Ronaldo oldu. Maradona, Cristiano Ronaldo'nun bir büyücü olduğunu ifade ederken, "O bir hayvan. Ronaldo saf bir güç, şimdi de bir büyücü. Üç gol atacağını söyledi ve üç gol attı" ifadelerini kullandı.

Diego Armando Maradona vatandaşı Messi'yi de övmeyi ihmal etmedi. Lyon maçında 2 gol ve 2 asistle çeyrek finale taşıyan Arjantinli efsane vatandaşı için, "Sihirli bir değnek tarafından dokunulmuş bazı futbolcular vardır, Messi de onlardan biri. Ve biz Arjantinliler, onun Arjantinli olmasından dolayı gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.