Maradona'nı yeni işi yorumculuk

Program, 1986'da Maradona'nın İngiltere'ye karşı attığı "tanrının eli" adlı golüne ithafen "10 Numara'nın elinden" adını taşıyacak. Maradona'yla sözleşme haberi, ülkede ekonomik ve siyasi bir krizin yaşandığı dönemde geldi.

Bu yıl Nicolas Maduro hükümetine karşı girişilen protesto eylemlerinde 120'den fazla kişi ölmüştü.

ÖZGÜR VENEZUELLA İÇİN

Maradona, geçen Ağustos'ta, ülkedeki ekonomik ve siyasi krizi ele alış biçimi nedeniyle uluslararası arenada sert eleştiren alan Maduro'ya bir destek mesajı yollamıştı. Ünlü futbolcu "özgür Venezuela için asker olmaya ve emperyalizme karşı savaşmaya" gönüllü olmuştu.

Maradona, Maduro ve Latin Amerika'daki diğer solcu yönetimlere destek veren bir isim. Arjantinli oyuncu Küba Devrimi'nin kahramanları Che Guevera ve Fidel Castro'nun dövmelerini kol ve bacağında taşıyor. Maradona birçok kez de eski Venezuela lideri Hugo Chavez ile birlikte kamuoyunun önüne çıkmıştı.