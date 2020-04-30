Maradona'nın ilginç koronavirüs yorumu

Maradona, koronavirüsün geleceğini kendine has tarzıyla yorumladı.

Arjantin basınına konuşan unutulmaz isim, 1986'da İngiltere'ye elle attığı gole atıfta bulunarak "Virüse karşı savaşta kimse Rambo değil. Bu savaşı Rambo bile kaybederdi. Pandeminin sona ermesi için Tanrı’nın Eli’ne ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

59 yaşındaki teknik direktör, Arjantin Futbol Federasyonu'nun küme düşmeyi 2 yıl kaldırmasından dolayı mutlu.

Kararı kulüplerin ekonomik geleceği için doğru bulduğunu söyleyen Maradona'nın çalıştırdığı Gimnasia, küme düşme hattının 5 puan üzerinde yer alıyordu.