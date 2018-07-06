Maradona'nın sözleri FIFA'yı kızdırdı

2018 Dünya Kupası'nda Arjantin'in oynadığı maçlar sırasında tribündeki jestleriyle olay yaratan Diego Armando Maradona, ülkesinin erken vedasına karşın turnuvaya sözleriyle damga vurmayı sürdürüyor.

Efsanevi futbol adamı, İngiltere ile Kolombiya arasında oynanan son 16 turu maçının ardından yaptığı açıklamalarla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Venezuela'daki bir televizyon programında yaptığı yorumda Maradona, karşılaşmanın ABD'li hakemi Mark Geiger'ı hedef alarak, ikinci yarıda İngiltere lehine verilen penaltı kararını "tarihi bir hırsızlık" olarak nitelemişti.

MESNETSİZ VE YAKIŞIKSIZ

Maradona ayrıca, son dönemde yürürlüğe konulan gol çizgisi ve video yardımcı hakem gibi teknolojik yenilikliklere karşın FIFA'nın hâlâ eski kafalı ve hileli bir kurum olduğunu ifade etmişti. Dünya futbolunun patronu FIFA'dan bu sözlere yanıt gecikmedi.

Maradona gibi futbol tarihine geçmiş bir ismin bu sözlerinden duyulan üzüntünün dile getirildiği resmi açıklamada, "Hakkımızda yapılan yorumlar ve ithamlar tamamen mesnetsiz ve yakışıksızdır." ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca, hakem Mark Geiger'ın maç genelindeki yönetiminin FIFA tarafından olumlu bulunduğunun altı çizildi. Arjantin'in Nijerya ile oynadığı son grup maçı sırasında Nijeryalı taraftarlara yönelik hareketleriyle tepki çeken Maradona'nın, Fransa mağlubiyeti sonrası açıklanan FIFA kararıyla turnuvanın kalan maçlarını stadyumdan izlemesi yasaklanmıştı.