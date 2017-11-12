Marc Marquez 4. kez dünya şampiyonu

Honda'nın İspanyol pilotu Marc Marquez, Valencia Grand Prix'sini üçüncü sırada tamamladı ve sezonu zirvede kapatarak kariyerindeki 4. Moto GP şampiyonluğunu garantiledi.

EN FAZLA KAZANAN İSİMLERİN ARASINA GİRDİ

Moto GP'de son dönemi domine eden Marc Marquez, Dani Pedroso'nun kazandığı Valencia Grand Prix'sinde üçüncü sırayı aldı ve 2017 sezonunu zirvede tamamlamayı garantiledi.

Son 5 sezondaki 4. şampiyonluğunu ilan eden 24 yaşındaki pilot, böylelikle Giacomo Agostini, Valentino Rossi ve Mick Doohan'ın ardından en fazla şampiyonluk kazanan isimler arasına adını yazdırdı.