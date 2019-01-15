Marca, Arda'yı nefret edilenler listesine koydu

İspanya'nın Marca gazetesi, taraftarlar için bir idole dönüştükten sonra başka bir takıma gidip nefret simgesi haline gelen oyuncuları derlendi.

BAŞKA TAKIMA GİTTİĞİ İÇİN NEFRET EDİLENLER

"İdollükten kendi evinde sahiplenilmemeye" başlıkla makalede Inigo Martinez, Sergio Ramos, Jordi Alba, Vitolo, Borja Iglesias ve Pau Lopez'in yanı sıra Arda Turan'a da yer verildi.

Atletico Madrid'den ayrıldıktan sonra Barcelona'ya transfer Arda için şu ifadeler kullanıldı: "Türk futbolcu, Atletico Madrid'i Barça'ya transfer olmak için terk etti. Çünkü 'Artık bu kadar çok koşmak istemiyorum.' demişti.

Atletico taraftarları ise bu durumun nedenini bir türlü anlamadı ve en çok sevilen oyuncularını kendi stadyumlarında ıslıkladı."





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