Marca: Bebek Benfica, Galatasaray'ı mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İstanbul'da Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Benfica'nın sahaya çıkan ilk 11'inin yaş ortalaması dikkat çekti.



Benfica, Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta sahaya 22.9 yaş ortalaması ile çıktı. 19 yaşındaki Joao Felix ve Florentino Luis, 20 yaşındaki Gedson Fernandes, 21 yaşındaki Ruben Dias, Portekiz ekibinin dikkat çeken gençleri oldu.

EN YAŞLISI 28 YAŞINDA

Galatasaray karşısında Portekiz ekibinin en yaşlı futbolcusu olarak 28 yaşındaki Salvio ve Corchia çıktı.



Benfica'nın genç kadrosu Avrupa basının da dikkatini çekerken İspanyol Marca gazetesi, ''Bebek Benfica, Galatasaray'ı mağlup etti.'' manşetini kullandı.

FERNANDO: ''BU KADAR GENÇ BEKLEMİYORDUK''

Maçın ardından Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Fernando, ''Bu bir sürprizdi, Benfica'nın bu kadar genç futbolcu ile İstanbul'a gelmesini beklemiyorduk. Bize karşı çok iyi mücadele ettiler, iyi bir performans sergilediler.'' sözlerini kullanmıştı.

LAGE: ''BU BİZİM KULÜP KÜLTÜRÜMÜZ''

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise ''Altyapıdan gelen 6 oyuncuyla maçın kazanılmasından dolayı ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Bu durum bizim kulüp kültürümüze uygun.'' demişti.



Benfica 11'inden:



•19 Felix

•19 Florentino

•20 Fernandes

•22 Riberio

•21 Ferro

•21 Dias