Marca: Falcao sihrini kaybetti

Marca, son 10 yıla çok iyi başlayan ancak 2020'ye yaklaştıkça etkilerini gün geçtikçe kaybeden, kariyerlerini beklentilerden farklı şekilde bitiren sporcuları sıraladı ve Galatasaray'dan Falcao'yu da listeye aldı.

"DÜŞÜŞE GEÇTİ"

Gazete, golcü futbolcu için "Porto ve Atletico Madrid'de oynadığı dönemde mevkisinin en iyilerinden biri olarak kabul edilen Falcao'nun, üst üste yaşadığı sakatlıklar ile beraber kariyeri düşüşe geçti. Kolombiyalı golcü bu sezon başında, Galatasaray'a transfer oldu" yorumunda bulundu.