Marcao: 6-0'ı unutturduk

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da Marcao, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"REAL'İ UNUTTURMAK İSTEDİK"

Real Madrid maçını unutturmak istediklerini ve başardıklarını söyleyen Marcao, "Bugün 3 puan almayı çok istiyorduk. Bundan önceki maçı unutturmak, reaksiyon vermek istiyorduk. Son dakikaya kadar iyi mücadele ettik. Bu zorlu maçta iyi bir 3 puan aldık." dedi.

"AHMET VE LUYINDAMA, İŞİMİ KOLAYLATTI"

Defansta fazla kişiyle oynayınca işinin kolaylaştığunı söyleyen Brezilyalı futbolcu, "Ahmet ve Luyindama iyi oyuncular. Onlarla oynamak işim kolaylaşıyor. Biriniz çıktığınızda, hata yaptığınızda ikisi kademe giriyor." ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON OLMAK İSTİYORUZ"

Bu sezon hedeflerinin yine şampiyonluk olduğunu vurgulayan 23 yaşındaki savunmacı, "Her maç daha iyiye gitmek istiyorum. Her haftayı iyi değerlendirmek, üstüne koyarak bireysel performansımı maksimuma taşımak istiyorum. Takım olarak yine şampiyon olmak istiyoruz." diye konuştu.