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Marcao: Daha iyi şekilde döneceğiz

Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Marcao, milli aranın ardından daha iyi bir takım izleteceklerini söyledi.

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Marcao: Daha iyi şekilde döneceğiz

Galatasaray'ın Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Marcao açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Brezilyalı, "Kesinlikle buradan galip ayrılmak istiyorduk. Deplasman belki ama yine de hedefimiz 3 puandı. En iyi maçımız değildi, daha iyi olmalıydık. Yine de bir yönden bakarsak, deplasmanda 1 puan aldık. Milli takım arası var önümüzde, burada iyi dinlenip, daha iyi şekilde döneceğiz." dedi.

Kendi performansı sorulan Marcao, "Her geçen gün daha iyiye gittiğimi düşünüyorum. Daha konsantreyim, daha motiveyim. İyiye gittiğimi düşünüyorum." cevabını verdi

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