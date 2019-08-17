Marcao düşüşte

Hazırlık maçlarında ve Akhisarspor mücadelesinde yaptığı hatalarla taraftarı çileden çıkaran Marcao, Denizlispor karşılaşmasında da vasatı aşamadı.

SEVİLLA VE ROMA'YI DUYUNCA DAĞITTI

Yaptığı kişisel hataların yanı sıra, vurdumduymaz görüntüsü ve 9 dakika içerisinde iki sarı kart görmesi Brezilyalı stoperin hanesine eksi yazdırırken, Marcao’nun böyle devam etmesi halinde çok kısa bir süre içerisinde formasını Donk’a kaybedeceği belirtildi.

Galatasaray’ın hazırlık maçlarında yaptığı hatalarla dikkat çeken ve yanlışlarından ders çıkarmadığı gözüken Marcao hakkında transfer sezonunda ortaya atılan Sevilla, Roma iddiaları 26 yaşındaki defansın konsantrasyonunu kaybetmesine neden olurken, teknik heyetin acil olarak bu durumun önüne geçeceği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon Ocak ayında Portekiz’in Chaves kulübünden 4 milyon euroya transfer edilen Marcao sarı kırmızılı formayla toplamda 21 maça çıktı.