Marcao: Fatih Terim'e çok teşekkür ediyorum

Marcao, sarı-kırmızılı ekibin Avusturya’nın Seefeld kasabasında yaptığı hazırlık kampında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Portekiz’in Chaves takımından transfer edilen Marcao, “Buraya gelişim kolay olmadı. Portekiz’de küme düşmemeye oynayan bir takımdan Türkiye’de şampiyonluğa oynayan bir takıma geliyorsunuz. Ancak ben hayatımda her şeyi fedakarlıklar yaparak ve çok çalışarak elde ettim. Bunu da aynı şekilde. Tanrıya şükürler olsun ki bana çok yardımcı oldu ve buralara kadar geldim.” diye konuştu.

Teknik direktör Fatih Terim’in kendisine güvendiğini aktaran Marcao, “Gelişmeye ve her gün öğrenmeye devam ediyorum. Daha çok çalışıyorum. Burada en büyük teşekkürü hocama etmeliyim. Bana güvendi, izledi ve Galatasaray’a getirdi. Galatasaray’a gelmek, kariyerimde inanılmaz büyük bir adımdı. Bu adımı da hocam sayesinde attım. Bir futbolcu için hocasının ona güvenmesi, hata yapsa bile kendisini desteklemesi çok önemli. Fatih hocamız tüm takıma verdiği güvenle çok daha iyi işler yapmamızı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.