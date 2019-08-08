Marcao, Fatih Terim'i çıldırttı

Dün akşam takım olarak vasat bir futbol ortaya koymasına rağmen Akhisarspor’u 1-0’la geçip müzesine bir kupa daha götüren Galatasaray’da bazı futbolcuların lakayıt oyunları Fatih Terim’i sinirlendirdi.

Maçın son düdüğü çalar çalmaz yüzünde sevinç ve kızgın bir ifade olan Terim, alınan kupaya rağmen Marcao'ya uyarılarda bulunduğu belirtildi.

TARAFTARLAR ÇİLEDEN ÇIKTI

Sürekli risk alan, akan oyunda dalan ve rakibi hafife alan Marcao, zaman zaman taraftarların yüreğini ağzına getirecek performans sergilerken, Brezilyalı stoperin 88.dakikada yaptığı büyük hata Galatasaraylıları çileden çıkardı.

TAÇ ATILIYOR, MARCAO TRİBÜNLERE BAKIYOR

Taç atışı sırasında rakibini kaçıran, ardından kritik bölgede Bjarnasson’a topu kaybederek takım arkadaşlarını zora sokan Marcao, hazırlık maçlarında yaptığı hayati hatalardan ders çıkarmamış gibi gözüküyor.

Alınan kupa sonrası Fatih Terim’in yardımcılarıyla konuştuğu ve teknik heyetin oyuncuyla özel olarak ilgileneceği bildirildi.