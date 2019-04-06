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Marcao, F.Bahçe derbisinde cezalı

Galatasaray'ın başarılı savunma ikilisi Marcao ve Luyindama Fenerbahçe maçı öncesi cezalı durumda.

Marcao, F.Bahçe derbisinde cezalı
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Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk etti. 

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

MARCAO CEZALI, LUYİNDAMA PFDK'LIK

Sarı-kırmızılı ekibin Malatyaspor'la oynadığı karşılaşmanın 70. dakikasında Marcao rakibine yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Sınırda olan Brezilyalı futbolcu cezalı duruma düştü ve gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Marcao, Yaşar Kemal Uğurlu'nun sarı kart göstermesinin ardından büyük üzüntü yaşadı.

Malatyaspor'la oynanan kupa maçında direkt kırmızı kart gören Luyindama, PFDK'ya sevk edildi. 2 maç ceza alması beklenen Luyindama da Marcao gibi Fenerbahçe derbisini kaçıracak.

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