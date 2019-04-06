Marcao, F.Bahçe derbisinde cezalı

Ali Koç'un başlattığı yardım kampanyası hakkında bilgilendirme yapan Fenerbahçe, 10 bin TL'nin altındaki bağışların 24 saatte 15 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı.

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Babel'e 3 büyüklerden teklif

Babel'in menajeri Haatrecht, sezon sonu serbest kalacak Hollandalı için, "Beşiktaş, G.Saray ve F.Bahçe'den teklif var. En çok parayı veren kulübü seçeceğiz." dedi.