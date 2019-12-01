Marcao: Golden önce bana faul yapıldı

Galatasaray'ın 90. dakikada attığı golle 1-1 berabere kaldığı Trabzonspor deplasmanı sonrasında Marcao açıklamalarda bulundu.

"HAKEM TAKDİR HAKKINI BÖYLE KULLANDI"

Sörloth'un attığı golden önce kendisine faul yaptığını belirten Brezilyalı, "Rakip forvet attığı golden önce beni itti, kesinlikle fauldü. Hakeme gittim söyledim ama takdir hakkını böyle kullandı" dedi.

"3 PUANI HAK EDEN TARAF BİZDİK"

Daha iyi oynadıklarını vurgulayan Marcao, "Trabzonspor sahasında çok iyi oynayan, çok iyi bir takım ama biz de en iyi şekilde hazırlandık maça. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim, bugün üstün ve iyi oynayan bir Galatasaray vardı. 1 puanı aldık ama bugün 3 puanı hak eden taraf olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.