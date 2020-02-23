Marcao: Hayatımın en mutlu günü

Galatasaraylı Marcao, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

"Alex çok sevdiğim bir futbolcu ve Fenerbahçe'nin uzun zamandır yenilmediğini biliyordu, ondan dolayı biliyordum ancak bugün seri sona erdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biri ancak havaya girmeyeceğiz, ayaklarımız yere basacak ve son ana kadar şampiyonluk için savaşmaya devam edecek"

"SON ANA KADAR DEVAM EDECEĞİZ"

Bütün hafta Fenerbahçe'ye çalıştık, en ince ayrıntısına kadar analiz yaptık. Savunma anlamında da çok iyiydik ama daha henüz biten bir şey yok. Bizim için her maç bir final ve son ana kadar devam edeceğiz"