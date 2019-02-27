Marcao, İspanyolların takibinde

Sarı-kırmızılı ekibin scout raporları doğrultusunda aldığı Marcao, ortaya koyduğu performansla adından söz ettiriyor. Brezilyalı stoperi izleyen İspanyol ekipleri, Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

SEVİLLA VE ATLETİCO İSTİYOR

Mücadeleci yapısının yanı sıra yüksek tekniği ve topu oyuna sokmaktaki başarısıyla dikkat çeken Marcao, Avrupa Ligi'nde oynanan Benfica maçlarından izlendi ve tam not aldı. Portekiz Ligi'nin alt sıra takımlarından biri olan Chaves'ten 4 milyon euroya alınan Marcao için şimdiden sarı-kırmızılı ekiple temasa geçen takımlar var.

Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinin gözlemcileri 2 hafta sonra TT Stadı'nda oynanacak Galatasaray-Antalyaspor mücadelesinde bir kez daha 22 yaşındaki futbolcuyu izleyecek.

Sezon sonunda bazı yıldızlarını satmayı planlayan Galatasaray'ın, Marcao'yu ise yüksek bir bonservis bedeli dışında göndermeyi düşünmediği ifade ediliyor.