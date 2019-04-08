Marcao: Muslera beni uyarmıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-0 yendi ancak Marcao'yu kaybetti. Sarı-kırmızılı takıma transfer olduğu günden beri oynadığı futbolla büyük beğeni toplayan başarılı savunmacı derbide forma giyemeyecek.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

MUSLERA UYARDI AMA YİNE DE KART GÖRDÜ

Cezalı duruma düştükten sonra büyük üzüntü yaşayan Brezilyalı savunmacı karşılaşmanın ardından arkadaşlarından özür diledi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Derbide takımını yalnız bırakacağı için üzgün olduğunu dile getiren Marcao, "Sarı kart görmeden birkaç dakika önce Muslera yanıma geldi ve beni sakin oynamam konusunda uyardı ancak bir anlık hatayla kart gördüm" dedi.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Marcao'nun yanı sıra bir diğer stoper Luyindama da PFDK'nın 2 maç ceza vermesi durumunda derbide sahada olamayacak.