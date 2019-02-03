Marcao: Öyle bir takım sahada yoktu

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Marcao açıklamalarda bulundu.

BİZ ÇOK BÜYÜK BİR TAKIMIZ

Brezilyalı stoper, “Bu zamana kadar hep iyi oynayan bir takım vardı. Bugünkü maçta bu zamana kadar oynadığımız şekilde oynadığımızı düşünmüyorum. O performansı sergilediğimizi düşünmüyorum. Biz çok büyük bir takımız. Hedefi şampiyonluk olan bir takımız. Ama bugün öyle bir takım ne yazık ki yoktu sahada. Diğer taraftan bakıldığında deplasmandan alınan bir puanın size ilerleyen dönemde bir katkısı olabilir. Artık bu maçı bir kenara bırakmamız lazım. Önümüzde çok zorlu maçlar var, onlara odaklanmamız lazım." dedi.