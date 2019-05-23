Marcao: Taraftar büyük sevgi gösteriyor

Galatasaray'ın ocak ayında transfer ettiği Marcao, ülke basınına şampiyonluk gecesi yaşadıklarını anlattı.

Türkiye'de taraftarların çok fanatik olduğunu belirten Marcao, kendisini Felipe Melo'ya benzettiklerini ve çok sevdiklerini söyledi. Marcao, Fatih Terim hakkında da "Baba gibi" yorumunu yaptı.

TARZIMIN MELO'YA BENZEMESİNİ ÇOK SEVİYORLAR

"Galatasaraylı taraftarlar, Brezilya'dakilere göre çok fanatik. Yaptığınız en ufak hareket bile çok büyük bir hale geliyor. Büyük bir sevgi var, kızlarımı bile seviyorlar. Onunla fotoğraf çektirmek istiyorlar. Karım uyum sağlamanın zor olacağını düşünüyordu ama şimdi ayrılmak istemiyor. Tarzımın Felipe Melo'ya benzemesini çok seviyorlar. Benim tarzım ona benziyor. Her zaman onunla karşılaştırıldım. Takım için canını veren, oyuncu gibi mücadele eden taraftarları gördüm."





"30 DAKİKALIK YOLU 3 SAATTE GİTTİK"

"İlk kupamızı Türkiye Kupası'nda kazandık. Biraz gergindim, ilk finalim ve profesyonel şampiyonluğum oldu. Kutlamak için fazla zamanımız yoktu çünkü pazar günü bir diğer finale çıkacaktık. Başakşehir'de Robinho ve Adebayor vardı. İlk golü yedik ama sonra oyuna hükmedip geri döndük. Stattan sonra antrenman sahamıza gittik. 30 dakikalık yol 3 saat sürdü. Sokaklar tıklım tıklım doluydu. Şu anda herkes çok mutlu. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız."





"FATİH TERİM BABA GİBİ"

"Fatih Terim çok sevgili bir adam. Birlikte çalıştığım en iyi hocalardan biri. Kulüpteki herkes onu çok seviyor. İyi bir atmosfer yaratmayı biliyor. Bu takımın başarısı için gece gündüz çalışıyor. O harika bir adam. Baba gibi."