Marcao ve Caner cezalı duruma düştü

Galatasaray’da Beşiktaş debrisi öncesinde iki futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu futbolculardan bir iyi bir kötü haber geldi.

Marcao, müsabakanın 59. dakikasında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Brezilyalı futbolcu gelecek hafta Türk Telekom Stadyumu’nda oynanacak Çaykur Rizespor maçında takımın yalnız bırakacak.

Sınırda olan diğer bir isim ise Younes Belhanda müsabakayı kart görmeden tamamladı.

İTİRAZ KARTI GETİRDİ

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Caner Erkin, Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü. Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinin 77. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a yaptığı itiraz sonrasında sarı kartla cezalandırılan Caner, bu sezon 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düştü.

Sivasspor, Gaziantep FK ve Ankaragücü karşılaşmalarında sarı kart görerek Galatasaray maçına sınırda çıkan Caner, bu mücadelede de kart gördü ve önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak olan Antalyaspor maçında takımını yalnız bırakacak.