Marcao ve Luyindama'yı Emre Utkucan keşfetti

Scouting sistemi(oyuncu izleme) dünyada çok başarılı olsa da Türkiye'de henüz hedefine ulaşmış değil. Ancak son dönemde bu işte önemli bir adım atan Galatasaray, yatırımlarının meyvelerini aldı.

MARCAO VE LUYİNDAMA'YI ALDIRDI

2014 yılında Galatasaray'da scout şefi olarak göreve başlayan Emre Utkucan, kulübün olanakları doğrultusunda yapılan genç transferlerde etkili oldu. Birçok oyuncuyu izleyen Utkucan ve ekibi, devre arasında yapılan Marcao-Luyindama ikilisinin kadroya katılmasına başrol oynadı.

Portekiz'in Chaves takımından alınan, transfer edilirken neredeyse kimsenin tanımadığı Marcao, performansıyla adeta parmak ısırttı. Brezilyalı oyuncu için 4 milyon euro ödenmesini eleştirenler, Marcao'nun başarılı çizgisiyle pişman oldu.

Marcao'nun yanı sıra Luyindama'nın da kadroya katılması yönünde rapor veren Emre Utkucan, bir kez daha nokta atışı yaptı.

Öte yandan Utkucan, geçtiğimiz yıllarda Telles ve Bruma gibi isimlerin de transferini gerçekleştirmişti.

Çocuk yaşta geçirdiği bir rahatsızlıktan dolayı fiziksel engeli bulunan Emre Utkucan, verdiği bir röportajda şunları söylemişti: "Fiziksel bir engelim var ancak ben çocukluğumdan beri bu konuda kendimi çok iyi yetiştirdiğimi düşünüyorum. Her şeyden önce özgüven sahibi bir insanım. Kompleksi olmayan bir insanım. Hiçbir zaman fiziksel engelimin arkasına sığınmadım. Bunu bir bahane olarak görmedim. Hayatta en önemli olan insanın aklı, yüreği, karakteri ve çok çalışmasıdır."