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Marcao'dan Emre'ye: Korkaksın

Galatasaray-Başakşehir maçında Bajic'in attığı gol sonrası ortalık karışmış, Marcao ile Emre Belözoğlu birbirine girmişti. Hıncını alamayan Brezilyalı futbolcu, maç sonu Emre'ye korkak dedi.

| Haber Merkezi
Marcao'dan Emre'ye: Korkaksın
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Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Başakşehir karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 2-1 kazanan sarı-kırmızılı takım 22. şampiyonluğunu ilan ederken, Bajic'in golü sonrası çıkan kavganın yankıları maç sonu da devam etti.

Topu tribünlere doğru attığı için etrafı G.Saraylı futbolcular tarafından sarılan Emre, oyundan çıktıktan sonra Fatih Terim'le de tartışmıştı.

KORKAK EMRE

Emre'ye olan hıncını alamayan Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, 39 yaşındaki futbolcuya sosyal medya hesabından gönderme yaptı.

Marcao, yaptığı paylaşımla Emre Belözoğlu'na, "Korkaksın" dedi.

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