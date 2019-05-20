Marcao'dan Emre'ye: Korkaksın

Diagne yine kafa kesme hareketi yaptı

Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

1 Küme düşme hattı alev alev G.Saray'ın şampiyon olmasının ardından gözler küme düşme hattına çevrildi. F.Bahçe bugün Erzurum'u yenerse, son hafta öncesi Dadaşlar'ın işi daha da zorlaşacak.

2 Fatih Terim'in heykeli yapılıyor Galatasaray yönetimi, kulübe toplam 19 kupa kazandıran Fatih Terim'in heykelini dikmeye hazırlanıyor. Heykelin stadın girişine yapılacağı öğrenildi.

3 Muslera tarihe geçti Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, Süper Lig'de en çok şampiyonluk gören yabancı futbolcu oldu.

4 Şampiyon Galatasaray Avrupa basınında Sahasında ağırladığı Başakşehir'i 2-1 yenerek 22. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın bu başarısı, Avrupa'nın önemli gazetelerinde de manşet oldu.

5 Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak katılacak. İşte temsilcimizin muhtemel rakipleri...

6 Galatasaray'ın şampiyonluğu Türkiye genelinde kutlandı Yurdun doğusundan batısına her yerinde Galatasaraylı taraftarlar sokaklara çıkarak takımlarının 22'inci şampiyonluğunu kutladı.

7 Ergin Ataman ile Fenerbahçe taraftarları arasında gerilim Anadolu Efes-CSKA EuroLeague Finali'nin son bölümünde Fenerbahçeli taraftarlar Ergin Ataman'ın aleyhinde tezahürat yapınca gerilim yaşandı, tartışma çıktı.

8 Anadolu Efes Avrupa ikincisi oldu Anadolu Efes Madrid'de gerçekleştirilen Euroleague müsabakasında rakibi CSKA Moskova'ya yenilerek ikinci oldu.

9 Galatasaray'ın kare kare şampiyonluğu Galatasaray'ın 22'inci şampiyonluğunu ilan ettiği Başakşehir maçındaki sevinç anları kare kare fotoğraflara yansıdı.