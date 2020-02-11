Marcao'ya İtalya'dan yakın takip

Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, bir kez daha İtalyan ekiplerinin radarında.

Lige kötü başlamasına rağmen son haftalarda form grafiğini yükselten Marcao, iyi bir teklif gelmesi halinde sezon sonu sarı-kırmızılılardan ayrılabilir.

Daha önce adı Atalanta ile anılan Brezilyalı stoperle, Fiorentina ve Udinese'nin de ilgilendiği belirtiliyor.

5 MİLYONLUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Portekiz ekibi, Chaves'ten 4 milyon euroya satın alınan 23 yaşındaki Marcao için Espanyol'un 5 milyon euroluk teklifi kabul edilmemişti.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maça çıktı.