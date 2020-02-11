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Marcao'ya İtalya'dan yakın takip

Galatasaray'ın 23 yaşındaki Brezilyalı stoperi Marcao'yu, Atalanta'nın ardından Fiorentina ve Udinese de yakın takibe aldı.

| Haber Merkezi
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Galatasaray'ın Brezilyalı stoperi Marcao, bir kez daha İtalyan ekiplerinin radarında.

Lige kötü başlamasına rağmen son haftalarda form grafiğini yükselten Marcao, iyi bir teklif gelmesi halinde sezon sonu sarı-kırmızılılardan ayrılabilir. 

Daha önce adı Atalanta ile anılan Brezilyalı stoperle, Fiorentina ve Udinese'nin de ilgilendiği belirtiliyor.

5 MİLYONLUK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Portekiz ekibi, Chaves'ten 4 milyon euroya satın alınan 23 yaşındaki Marcao için Espanyol'un 5 milyon euroluk teklifi kabul edilmemişti.

Marcao, bu sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maça çıktı.

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