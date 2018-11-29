Marcelino: Şampiyonlar Ligi'nin VAR'a ihtiyacı var

Valencia Teknik Direktörü Marcelino, VAR'ın artık UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanması gerektiğini söyledi.

VAR uygulamasının bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Marcelino, ''Manchester United'ın tartışmalı bir golle Young Boys'u yendiği maçın ardından ''Açık olan bir şey var o da, Şampiyonlar Ligi'nde VAR'a ihtiyaç duyulduğu. Dünyanın en büyük turnuvasında VAR olması bir gereklilik'' ifadelerini kullandı.

Valencia, Manchester United'ın attığı tartışmalı golle Şampiyonlar Ligi'nde bitime bir hafta kala üst tura çıkma şansını kaybetmişti.