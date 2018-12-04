Marcelo: Beşiktaş'a dönmeyi çok isterdim

Beşiktaş'ta 1,5 sezon oynayan ve üst üste kazanılan 2 şampiyonluk önemli pay sahiplerinden biri olan Marcelo Guedes Haber Global'e konuştu.

Şimdilerde Lyon forması giyen Marcelo'nun sözleri:

"Beşiktaş'tan ayrıldığıma pişman değilim. Çünkü Beşiktaş'ta, Türkiye'de inanılmaz bir iki sene geçirdim. Beşiktaş harika bir kulüp. Saha içinde ve dışında çok iyi arkadaşlıklar edindim. Beşiktaş'tan işimi layıkıyla yerine getirmenin gururuyla ayrıldım. Orada geçirdiğim vaktin çok pozitif geçtiğine inanıyorum. Orada olduğum sürede çok mutluydum."

ŞENOL GÜNEŞ ÇOK ÖZEL BİR KARAKTERE SAHİP

"Şenol Güneş hakkında ne düşündüğüme gelince; o çok özel karaktere sahip bir insan. Çok özel bir teknik adam. Ben onu PSV'de oynadığım dönemden beri tanıyorum. Avrupa Ligi'nde ona karşı oynamıştım. Şenol Güneş o zaman Trabzonspor'un başındaydı. Onunla Beşiktaş'ta bizzat tanışabildiğim için çok mutluyum. O bana tüm güvenini verdi. En iyi futbolumu gösterebilmem için hep arkamda durdu. Sadece bana da değil, tüm futbolculara karşı öyleydi. Şenol Güneş kariyerim boyunca çalıştığım en iyi teknik adamlardan biriydi. Onun en sevdiğim özelliklerinden biri de sakin olmasıydı. Çok profesyoneldi. Ayrıca teknik ve taktik düşüncesi de çok pozitifti. Tüm bu nedenlerden dolayı onunla çalıştığım dönem boyunca onu hep takdir ettim."

FİKRET ORMAN BABA GİBİ

"Sayın Başkan Fikret Orman ile tabii ki hala iletişimim var. Beşiktaş'tayken de vardı ve ayrıldıktan sonra konuşmaya devam ettik. Bazen birbirimize mesaj atıyoruz. O çok iyi bir insan. Ayrıca çok da adil biri. Beşiktaş'taki görüşmelerimde hep öyle davrandı. Onun hakkında sadece iyi şeyler söyleyebilirim. Şikayet edecek hiçbir şeyim yok. O benim için bir baba gibi. Onunla iki yıl boyunca çalıştığım için kendimi şanslı hissediyorum. Umarım ileride ikinci bir şansım olabilir."

DÖNMEYİ ÇOK İSTERDİM

"Beşiktaş'a dönme şansım olsaydı bunu çok isterdim. Oradaki herkesle harika vakit geçirdim iki yıl boyunca. İstanbul harika bir şehir. İstanbul'u çok özlüyorum tabii. İstanbul yaşamak için harika bir yer. Umarım ileride dönme şansım olur. Böylece ailemle birlikte Beşiktaş'ta ve İstanbul'da yine güzel günlerim geçer."