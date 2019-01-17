Marcelo Bielsa: Evet casus yolladım

Cuma günü oynanan ve Leeds United'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanan Championship maçı, tüm İngiltere'nin gündemine oturmuştu.

Bir polis memuru, Derby'nin gerçekleştirdiği antrenmanı izlerken bir polis memuru tarafından yakalanmıştı. Leeds United Menajeri Marcelo Bielsa konuya ilişkin bir açıklama yaptı ve casusluk yaptığını itiraf etti.

Yaptığının yasadışı bir şey olmadığını ve daha önce de bu uygulamaya başvurduğunu dile getiren Arjantinli çalıştırıcı, "Yaptığımın etik olmadığını söyleyebilirsiniz. Dürüstçe bir davranış olmadığını biliyorum ama yasadışı hiçbir şey yapmadım" ifadelerini kullandı.

Bielsa, “Gördüğünüz gibi takımlar ve oyuncular hakkında bilinebilecek her şeyi biliyorum. Peki neden oraya bir casus gönderdim? Çünkü bu kuralları ihlal etmiyordu. Ben taktiklerimi rakibin antrenmanını izlemeden yaparım ama yeterince çalışmazsak kendimi suçlu hissederim. Ben de oraya bir casus göndererek bu konuda daha az kaygı taşımayı seçtim. Tüm bu bilgileri sizinle paylaşmamın nedeni aslında kimseyi gizlice izlemeye ihtiyacım olmadığını göstermek” dedi.

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