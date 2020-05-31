Marcelo: Futbol oynamak için sabırsızlanıyoruz

İspanya’da maçların 11 Haziran’da başlaması kararı alındı, takımlar tempo artırdı.
Şampiyonluk adaylarından Real Madrid ’in brezilyalı yıldızı Marcelo, motivasyonlarının yüksek olduğunu söyledi.
Uzun ara sonrası başlayan saha çalışmalarının faydasını gördüklerini ifade eden Marcelo, her geçen gün ritim yakaladıklarını belirtti.
''FUTBOL OYNAMA ARZUMUZ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR''
Takımdaki herkesin istekli olduğunu vurgulayan tecrübeli futbolcu, "Antrenman yapmadan hiç bu kadar zaman geçirmemiştik. Futbol oynama arzumuz her geçen gün artıyor. Her şey çok farklı ama buna alışmamız lazım. Hepimiz sağlıklıyız ve tempomzu yeniden buluyoruz" diye konuştu.