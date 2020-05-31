Marcelo: Futbol oynamak için sabırsızlanıyoruz

1 Ahmet Nur Çebi: Virüs nedeniyle kaybımız yüzde 70 olacak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Çebi, koronavirüs nedeniyle şu ana kadar 166 milyon TL kaybettiklerini belirtti.

2 Araplar, Maicon'un bonservisini istiyor 2021 yılına kadar bonservisi Galatasaray'da olan Maicon için Arap ekibi Al Nasr, sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Arapların, Brezilyalı için teklifi 3 milyon euro oldu.

3 Kruse'yi Bundesliga'dan 3 kulüp istiyor Fenerbahçe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Max Kruse için Bundesliga ekipleri Wolfsburg, Frankfurt ve Hertha Berlin'in devreye gireceği öğrenildi.

4 Forren, kumar için kulüpten para çaldı Norveç ekibi Molde forması giyen 32 yaşından Vegard Forren'in kumar oynamak için kulüp kasasından 9 bin 255 bin euro çektiği ortaya çıktı.

5 Ali Koç, F.Bahçe logolu maske taktı Geçtiğimiz gün takımın idmanını izleyen Başkan Ali Koç, bugün kulüp mağazasında satışa sunulan logolu maskelerden kullandı.

6 3 büyüklerde sözleşmesi biten ama oynaması gereken 21 isim Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray forması giyen ve sözleşmelerinin sona ermesine karşın devam eden resmi müsabakalarda forma giyecek olan 21 futbolcu var.

7 Errad Şekerci, Emre Belözoğlu'nun takibinde Potansiyelli genç yeteneklerin peşine düşen Emre Belözoğlu, Bölgesel Amatör Lig'i de takip etmeye başladı. Belözoğlu'nun, Hendekspor'da forma giyen Errad Şekerci'yi beğendiği öğrenildi.

8 Galatasaray, YouTube'da 1.5 milyon aboneye ulaştı 1,5 milyon takipçiye ulaşan Galatasaray, Avrupa'da en fazla abonesi olan 10 kulüp arasına girdi.

9 Ahmet Nur Çebi oyuncularla görüştü Dün Nevzat Demir Tesisleri'ne gelen Ahmet Nur Çebi, futbolcularla bir toplantı yaptı. Başkan oyunculardan, son iki aylık maaşların tamamından vazgeçmelerini istedi.