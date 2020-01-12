Marcelo, Lyon taraftarından özür diledi

Fransa'da taraftarlar yaşadığı sorunları yüzüden Lyon'dan ayrılmaya karar veren Marcelo Guedes, sürpriz bir harekette bulundu ve taraftarlardan özür diledi.

Lyon'un Bordeaux'u yendiği lig maçının ardından Marcelo, taraftarlarının bulunduğu tribüne gitti.

Formasını tribünden bir taraftara veren 32 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, taraftarlarla arasındaki savaşa son verdi. tecrübeli savunmacı, kısa süre taraftarlarla konuştuktan sonra soyunma odasının yolunu tuttu.

LYON BAŞKANI: BU MUAZZAM BİR JEST

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas, "Bu muazzam bir jest. Taraftarlara ve iyi oyunculara ihtiyacımız var." diyerek barış sağlandığı için mutlu olduğunu dile getirdi.