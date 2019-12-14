Marcelo: Ölüm tehditleri alıyorum

Beşiktaş'tan Lyon'a 7 milyon euro karşılığında transfer olan Marcelo, Fransa'da zor günler yaşıyor ve Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor.

"TEHDİT MESAJLARI ALIYORUM"

Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'le Lyon'un karşı karşıya geldiği mücadelede Fransız taraftarlar, Marcelo için "Eşek Marcelo, defol git" şeklinde pankart açtı. Brezilyalı stoper kendi takımının taraftarları ile kapışması sonrası başı adeta belaya girdi.

Fransız basınında yer alan habere göre, Marcelo ve ailesi ölüm tehditleri alıyor. Marcelo, olabilecek en hızlı biçimde şehirden ayrılarak başka bir takımda oynama isteğini hem kulübe hem de takım arkadaşlarına iletti.

Öte yandan Lyon Teknik Direktörü Rudi Garcia, taraftarlara orta parmağını gösteren ve tartışmaya giren Beşiktaş'ın eski stoperi Marcelo'ya sahip çıktı.

Marcelo'yu kaybetme riskini göze alamayacaklarını kaydeden Garcia, "Marcelo yaptığı hareketlerden sorumlu. Hepimiz insanız, bu hareketler de bir insanın yapabileceği hareketler. Kimse kusursuz değil ancak böyle bir hareketi kabul edemeyiz. Tüm oyuncularımla olduğu gibi onunla da konuştum. Şu anda acı çekiyor. Çocuklarına ve eşine çok kötü şeyler söylendi, acı çekmesi normal, nasıl acı çekmesin? Bu korkunç bir şey, umarım bir daha yaşanmaz. En iyi sonuçları almak için herkesin aynı hedefe kitlenmesini beklememiz gerekiyor" şeklinde konuştu.

Marcelo, Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor.