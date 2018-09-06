Marcelo: Real Madrid'de emekli olmak istiyorum

1 Modeste'den Galatasaray paylaşımı Galatasaray'ın transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Anthony Modeste, sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

2 Danimarka'nın yeni takımı: Youtuber, marangoz, öğrenci Danimarka Futbol Federasyonu ile milli takım oyuncuları arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası kurulan alternatif kadro ilk sınavını Slovakya karşısında verdi.

3 Şenol Güneş'ten Negredo'ya: Çok değerlisin Sezon başı kampında Negredo'yu istemediğini açık bir şekilde dile getiren Şenol Güneş, transfer dönemi kapanınca oyuncudan yararlanma kararı aldı.

4 Ceara kalecisi Everson'dan müthiş frikik golü - İZLE Brezilya Serie A Ligi'nde Ceara kalecisi Everson, Corinthians'a harika bir frikik golü attı.

5 Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor Quaresma'nın oğlu Ricky Boy, antrenmanda attığı trivela golüyle, bu konuda en az babası kadar yetenekli olduğunu gösterdi.

6 Aykut Kocaman ile Ç.Rizespor anlaşamadı Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra adı birçok takımla anılan ve son olarak Ç.Rizespor'la görüşen Aykut Kocaman, bu sezon takım çalıştırmayacağını açıkladı.

7 UEFA Uluslar Ligi başlıyor UEFA'nın milli takım düzeyindeki yeni organizasyonu UEFA Uluslar Ligi, 6-7 ve 8 Eylül'de oynanacak ilk hafta karşılaşmaları ile başlayacak. Bu turnuvadan 4 takım EURO 2020'ye direkt gidecek.

8 Tarık Çamdal, Cengiz'den daha çok kazanıyor La Gazetta dello Sport, Serie A'da top koşturan futbolcuların yıllık ücretlerini açıkladı. Roma'daki gururumuz Cengiz Ünder, Tarık Çamdal'dan bile az kazanıyor.

9 Mbaye Diagne, Ronaldo ve Messi'yle yarışıyor Kasımpaşa'nın Senegalli forveti Mbaye Diagne, 2018 yılında 18 gol attı ve 5 büyük Avrupa Ligi'nde en golcü 3. futbolcu oldu. Diagne'nin önünde ise Ronaldo ve Messi yer alıyor.