Marcelo: Real Madrid'de emekli olmak istiyorum

Hakkında çıkan transfer haberlerini yalanlayan Marcelo, hedefinin Real Madrid'de kupalar kazanmak olduğunu söyledi.
REAL MADRİD'DE MUTLUYUM
Transfer döneminde adı b’yu kadrosuna katan Juventus ile anılan Marcelo, Real Madrid taraftarına seslendi. Dedikodulara kulak asmadığını ve uzun yıllar Madrid forması giymek istediğini belirten Brezilya'lı sol bek, kariyerini Santiago Bernabeu'da noktalamayı amaçladığını söyledi.
Real Madrid TV'ye konuşan Marcelo, eflatun-beyazlı kulüpte çok mutlu olduğunu ve kendini evinde gibi hissettiğini dile getirdi. Futbolun tadını çıkardığını ifade eden yıldız oyuncu, kupalar kazanmak için hala aç olduğunu belirtti.