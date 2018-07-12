Marcelo'dan Ronaldo'ya duygusal mesaj

Uzun süren Real Madrid mecarası sonrası Juventus'un yolunu tutan Cristiano Ronaldo'nun eski takım arkadaşı Marcelo, sosyal medya hesabından gerçekleşen transfer sonrası duygusal bir veda mesajı yazdı.

Ronaldo'nun olay yaratan transferi birçok futbol insanı tarafından çeşitli tepkiler aldı. Gerçekleşen transfer sonrasında açıklama yapanlardan biri de Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'den takım arkadaşı ve yakın dostu olan Brezilyalı Marcelo oldu.

"HİKAYELERİMİZİ ANLATACAĞIM"

Sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide Marcelo, Ronaldo'ya veda mektubu niteliğinde bir yazı yazdı.

İşte Marcelo'nun, Ronaldo'nun vedasına dair duygusal mesajı;

"Ne söyleyeceğimi bilmiyorum Cris! Hoşçakal deme zamanı ... Yemin ederim, bu günün geleceğini hiç düşünmemiştim! Hayatta sonsuz bir şey yoktur. Umarım yeni yolculuğunda çok mutlu olursun. Birlikte neredeyse 10 yıl oldu. 10 yıllık neşe, iyi futbol, zafer, yenilgi ve harika anlar! Senden çok şey öğrendim. Senin özverin, bir sporcuda gördüğüm en inanılmaz özellik. Sana ve güzel ailene en iyisini diliyorum. Maç öncesi sohbetlerimizi, doğru skor tahminlerini, tecrübenle bizi yönlendirişini ve gençlere olan sevgini çok özleyeceğim. Seninle oynama fırsatım olduğu için kendimi çok şanslı buluyorum, bunu en iyi oyuncu olduğun için değil, olduğun kişi için söylüyorum. Emekli olduğumda bir barda oturup bira içip insanlara hikayelerimizi anlatıp fotoğraflarımızı göstereceğim."