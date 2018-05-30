Marcelo'ya Milan'dan teklif var

Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 2015-2017 yılları arasında başarıyla görev yapıp geçen sezon başında 7 milyon euroya Lyon’a transfer olan Marcelo, yeni takımında da kalitesini gösterdi.

Fransız ekibinde kısa sürede takımın kaptanları arasına giren 31 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 49 maça çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

Geçen dönemin ara transfer döneminde Katalan devi Barcelona’nın kapısından dönen Brezilyalı oyuncuya İtalya Serie A ekibi Milan’ın talip olduğu ortaya çıktı.