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Marcelo'ya Milan'dan teklif var

Beşiktaş'tan Lyon'a transfer olan Marcelo'nun yeni adresi Milan olacak.

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Beşiktaş formasıyla görev yaptığı 2015-2017 yılları arasında başarıyla görev yapıp geçen sezon başında 7 milyon euroya Lyon’a transfer olan Marcelo, yeni takımında da kalitesini gösterdi.

Fransız ekibinde kısa sürede takımın kaptanları arasına giren 31 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 49 maça çıkıp 5 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu.

Geçen dönemin ara transfer döneminde Katalan devi Barcelona’nın kapısından dönen Brezilyalı oyuncuya İtalya Serie A ekibi Milan’ın talip olduğu ortaya çıktı.

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