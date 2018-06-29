Marcelo'yu otel yatağı sakatladı

2018 Dünya Kupası'nın favorilerinden Brezilya, E Grubu'nu lider tamamlayarak son 16'ya adını yazdırdı. Sambamcıların son maçında sakatlanarak henüz 9. dakikada oyunu terkeden Marcelo için açıklama geldi.

OTEL YATAĞINDAN KAYNAKLI OLABİLİR

Brezilya'nın takım doktoru Rodrigo Lasmar, kamp yaptıkları otel yatağının Marcelo'da sırt spazmlarına neden olabileceğini söyledi. Maçın 9. dakikasında aldığı darbeyle gözyaşlarıyla kenara gelen Real Madridli yıldıza yapılan ilk analizleri sırt sorunlarından muzdarip olduğu öne sürüldü.

Rodrigo Lasmar, gazetecilere verdiği demeçte 30 yaşındaki Brezilyalının Meksika ile oynayacağı son 16 maçında oynaması için iyimser konuşurken, Marcelo'nun uyku koşullarının değerlendirilmesi gerekebileceğini söyledi.

Lasmar, "Doğru bir teşhis yapmak için henüz çok erken. Sakatlığı otel yatağıyla ilgili olabilir. Beklentimiz iyi olsa da, sakin olmak ve önümüzdeki birkaç gün için beklemek zorundayız." şeklinde konuştu.