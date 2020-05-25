Marco Branca: Messi'yi almak istedik, gelmedi

Marco Branca, Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi'yi transfer etmek için yaptıkları girişimlerde başarıya ulaşamadıklarını söyledi.

"ÖNCELİĞİ PARA DEĞİLDİ"

Arjantinli oyuncunun önceliğinin para olmadığını belirten yönetici, "2008 yılında Messi'yi transfer etmek için girişimler yaptık, hatta çok iyi teklifte bulunduk ancak Barcelona'dan ayrılmak istemedi. Onun önceliği para değildi, Barcelona'nın onun için yaptıklarına minnettar." ifadelerini kullandı.

"O TARİHİN EN İYİSİ"

Inter'in o dönem başkanı olan Massimo Moratti de, "O her takımın rüyası ancak Barcelona'dan ayrılmayacak. Tarihin en iyi futbolcusu." dedi.

Rekorların adamı 32 yaşındaki Lionel Messi'nin kariyerinde 6 Ballon d'Or ödülü bulunuyor.