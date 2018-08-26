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Marco Fabian İstanbul'da

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı futbolcu Marco Fabian, sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için İstanbul'a geldi.

Marco Fabian İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Meksikalı futbolcu Marco Fabian, İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.

Marco Fabian'ın şık golleri - VİDEO

Transferin hızlı takımı Fenerbahçe, Diego Reyes'in ardından ikinci Meksikalıyı da kadrosuna katıyor. Giuliano'dan boşalan 10 numara pozisyonu Fabian ile doldurulacak.

İMZA ATMASI BEKLENİYOR

Meksikalı oyuncunun sözleşmesindeki son pürüzleri çözeceği öğrenildi.

Yıldız futbolcunun yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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