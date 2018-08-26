Marco Fabian İstanbul'da

Maçı kazanmak için fırsatların eline geldiğini söyleyen Cocu, "İki maç kaybettiysek işler daha zor hale gelir." dedi.

Malatya'dan sonra Göztepe'ye de yenilen Fenerbahçe'de taraftarlar 4 futbolcunun performansından memnun değil.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Frey, Reyes ve Fabian'ı değerlendiren Rıdvan Dilmen, 3 futbolcunun da direkt ilk 11 oyuncusu olamayacağını ifade etti.

İngiliz ekibi Chelsea'nin patronu olan Roman Abramovich, iddialara göre takımı satmak istiyor.

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Fikret Orman: Kagawa diye bir köprü var

Fikret Orman, siyah-beyazlı ekibin gündeminde olan Kagawa'yla ilgili soruya yine esprili bir cevap verdi.