Marco Verratti: Mbappe, Messi'ye benziyor

Paris Saint-Germain'in İtalyan futbolcusu Marco Verratti, takım arkadaşları Kylian Mbappe ve Neymar hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

"BÖYLE OYUNCULAR PEK YOK"

Mbappe'ye övgülerde bulunan Verratti, "Mbappe, Messi'ye benziyor. Böyle oyuncular pek fazla yok. Kylian yaşına göre çok olgun işler yapıyor. Onunla birlikte oynamaktan çok mutluyum." dedi.

"KARİYERİMİ PSG'DE BİTİRMEK İSTİYORUM"

PSG'den ayrılmayı düşünmediğini vurgulayan İtalyan futbolcu, "Kariyerimi burada bitirmek istiyorum. İnsanlar neden başka bir şey denemediğimi soruyor ancak takımdaki atmosferi seviyorum. Önümüzde halen başaramadığımız şeyler var. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde önemli işler yapabiliriz." ifadelerini kullandı.