Marcus Berg, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u reddetti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde kariyerini sürdüren ve takımı Al-Ain ile sözleşmesini uzatmayan Marcus Berg, bonservisini eline almaya hazırlanıyor.

Kariyerini Avrupa'da devam etmek isteyen İsveçli golcü için Yunanistan'dan transfer iddiası geldi.

Yunan basınının haberine göre 32 yaşındaki futbolcu ile Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ilgilendiği ancak Berg'in Türkiye'den gelen tekliflere sıcak bakmadığı belirtildi.

YILLIK 1.2 MİLYON EURO TEKLİF GELDİ

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcuya yıllık 1.2 milyon euro teklif ettiği belirtilirken Fenerbahçe'den gelen teklifin de Berg'in istediğinin çok altında olduğu kaydedildi.

TEKRAR YUNANİSTAN'A GİDEBİLİR

69 kez İsveç milli takımında forma giyen futbolcunun Yunan ekibi Olympiakos'a yakın olduğu ve kısa süre içinde transferin netlik kazanacağı açıklandı. İki sezon önce bir başka Yunan ekibi Panathinaikos'tan Al-Ain'e transfer olan Berg, geçen sezon 29 maçta 14 gol kaydetmişti.