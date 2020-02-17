Marega ırkçı tezahüratlar nedeniyle sahayı terk etti

Portekiz 1'inci Futbol Ligi'nin 21'inci haftasında oynanan Vitoria Giumaraes-Porto karşılaşmasında 1-1'lik eşitliği bozan ve 60'ıncı dakikada takımına galibiyeti getiren golü atan Moussa Marega, rakip taraftarların kendisine yönelik ırkçı tezahüratlarına sadece 11 dakika tahammül edebildi.

Moussa Marega, maçın 71'inci dakikasında ırkçı tezahüratlara tepki göstererek soyunma odasının yolunu tuttu.

"BU UTANÇ VERİCİ"

Malili futbolcu, gerek takım arkadaşları gerekse rakip futbolcuların kendisini sakinleştirme ve durdurma girişimlerine aldırış etmeyerek, ırkçı tezahüratı yapan taraftarlara ve herhangi bir müdahalede bulunmayan hakemlere tepki göstermek için "Bu, utanç verici" diye bağırarak sahayı terk etti.

Marega, sahadan çıkarken rakip takım taraftarlarına el işareti yaparak da karşılık verdi.

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao ise Marega'nın yerine Manafa'yı oyuna aldı.

Porto, karşılaşmayı Marega'nın golüyle 2-1 kazanarak deplasmandan 3 puanla döndü.