Maria Sharapova, telefon numarasını paylaştı

Dünya sporunun en başarılı figürlerinden biri olan ve şubat ayında aktif sporculuk hayatını noktalayan tenisçi Maria Sharapova, tüm dünyada hayatı felç eden koranavirüs pandemisi nedeniyle vaktini evde değerlendiriyor.

''BANA DOĞRUDAN BU NUMARA ÜZERİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ''

32 yaşındaki Sharapova, Twitter hesabından telefon numarasını paylaştı ve mesaj atan herkese cevap vereceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta 150 kişiyle video konferans yaptığını söyleyen Sharapova, daha çok kişiye ulaşmak istediğini ifade etti.

Hayranlarının kendisine ulaşabileceği bir numara bırakan Sharapova, ''Geçen hafta yaptığım sohbetleri çok sevdim ve keşke daha fazla kişiyle sohbet edebilseydim. Çünkü hepimiz evde kendimizi hapsediyoruz. Bu yüzden evde geçirdiğiniz vakitte neler yaptığınızı bana anlatmanızı istiyorum. Size bir telefon numarası bırakıyorum. Bana doğrudan bu numara üstünden ulaşabilirsiniz. Size cevap vereceğim'' ifadelerini kullandı.