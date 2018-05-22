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Mariano: 3 kupa için Tanrı'ya şükrediyorum

Galatasaray'ın başarılı Brezilyalı oyuncusu Mariano, şampiyonluktan sonra Fransız basınına yaptığı açıklamada "Umarım Galatasaray'da kazanacağım uzun kupa listesinin başı olur bu" dedi.

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Mariano: 3 kupa için Tanrı'ya şükrediyorum

Sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ın başarılı Brezilyalı oyuncusu Mariano, zaferi Fransız basınına anlattı.

Sarı-kırmızılı takımda ilk sezonunda şampiyonluğa ulaşan Mariano, Galatasaray'da daha çok kupa kazanmak istediğini de dile getirdi.

OYNADIĞIM TAKIMLARDA  KUPA KAZANDIM

Mariano, Avrupa'da oynadığı 3 takımda da kupa mutluluğu yaşadığını söylerken ''Avrupa'da oynadığım 3 takımda da kupa kazandığım için Tanrı'ya şükrediyorum. Çok mutluyum'' dedi.

Zorlayıcı bir lig yaşadıklarını da dile getiren Mariano, ''Takımımız, taraftarımız bunu çok hak etti. Galatasaray'da ilk sezonumda bunu başardım. Çok rekabetçi, zorlayıcı bir sezondu. Kazandığımız bu başarı benim için çok şey ifade ediyor. Umarım Galatasaray'da kazanacağım uzun kupa listesinin başı olur bu'' ifadelerini kullandı.

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