Mariano: Banega gelirse çok faydalı olur

Sarı-kırmızılıların 33 yaşındaki savunma oyuncusu Mariano Filho, Galatasaray'ın Avusturya kampında Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın şampiyonluktan başka hedefinin olamayacağını vurgulayan Mariano, "2 senedir şampiyon olan bir takım var. Galatasaray formasıyla mücadele ediyorsanız zaten şampiyonluktan başka bir hedef olamaz. Şimdi üçüncü sene de hedefimiz yine aynı olacak. Mutlaka şampiyonluk için mücadele edeceğiz" diye konuştu.

Galatasaraylı Mariano, "Aramıza yeni arkadaşlarımız katılabilir. Bundan önce yapılan transferlerin hepsi kaliteli ve iyi oyuncular. Avrupa'da da mücadele edeceğimiz için böyle geniş bir kadro kurmamız gerekiyor. Ancak genel olarak hem bizim hem de rakiplerimizin yaptığı transferler ligin kalitesinin artması anlamında mutlaka daha iyi olacaktır" dedi.

''BAŞAKŞEHİR MAÇLARINI UNUTAMAM''

Son 2 yılda oynadıkları iki Başakşehir maçını da unutamayacağını ifade eden tecrübeli savunmacı şöyle konuştu: "Takım performansımız ve unutamadığım maç olarak son Başakşehir maçını söyleyebilirim. Çünkü o maçın şampiyonluk yolundaki önemi de çok büyüktü. O yüzden çok stresli ve zor bir maça çıktık. 1-0 geriden geldik. Feghouli'nin unutamadığım bir röveşata golü var, sonra Eren'in attığı gol var. Ancak sadece bireysel olarak değil, takım olarak çok iyi bir mücadele gösterdik. Taraftarımızla beraber çok güzel bir geri dönüş oldu ve şampiyonluk geldi.

Geçen sene birçok maç var tabii unutamadığım ama en unutamadığım maç olarak Başakşehir maçını söyleyebilirim.

Diğer taraftan, bireysel performansım olarak geçen seneden değil, 2 sene öncesinden bir örnek vermek istiyorum. Yine Başakşehir, 2-0 kazandığımız maç. O karşılaşma, sol ayakla attığım gol ve gösterdiğim performansla Galatasaray kariyerimde unutamadığım bir diğer maçtı."

"BANEGA GELİRSE ÇOK FAYDA SAĞLAR"

Transfer döneminde ismi Galatasaray ile anılan eski takım arkadaşı Ever Banega'nın iyi bir futbolcu olduğunu vurgulayan Mariano, "Çok iyi ve kaliteli bir futbolcu. Benim çok yakın arkadaşım. Eğer Galatasaray'a gelirse bize çok fayda sağlayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

''HERHANGİ BİR TEKLİF ALMADIM"

Transfer döneminde herhangi bir teklif almadığını ifade eden Mariano, "İspanya liginden herhangi bir teklif almadım ama size öyle bir teklif geldiyse bana söyleyebilirsiniz (gülerek)" açıklamasında bulundu.

"23'ÜNCÜ ŞAMPİYONLUK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Gelecek sezonda 23'üncü şampiyonluğu almak istediklerini belirten tecrübeli sağ bek, "Taraftarlar bizi desteklemeye devam etsinler. 23'üncü şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız. Bundan önceki şampiyonluklar için nasıl mücadele ettiysek bu sene de en iyi şekilde mücadele edip şampiyon olmak istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.