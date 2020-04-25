Mariano: Bizi Muslera durdurdu

Galatasaray'ın tecrübeli sağ beki Mariano, ESPN Brezilya’ya bir röportaj verdi.

Brezilyalı futbolcu, koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından neler yaşadıklarını anlattı.

"ÖZEL UÇAKLA GİDECEKTİK"

Mariano, “Herkes gibi Türkiye’de de lig durdu ve oyuncular evlerinde kalıyor. Neymar, Thiago Silva, Romarinho gibi bazı oyuncular Brezilya’ya döndü. Muslera, Falcao, Robinho ve ben de özel bir uçak kiralayıp Türkiye’den ayrılmak istedik ama Muslera geri dönmemiz zor olacağı için bizi engelledi.” dedi.

"MUSLERA BİZİ UYARDI"

33 yaşındaki oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Havalimanları da kapalıydı. Muslera 10 yıldır burada olduğundan bunun zor olacağı konusunda bizi uyardı. Türkiye’ye geri dönemeyeceğimizden bahsetti. Biz de vazgeçtik. Caiçara ve Mossoro da uçak kiralasak bizimle birlikte gelecekti. Bildiğim kadarıyla kimse buradan Brezilya’ya dönmedi. Bu durum tüm dünya için üzücü… Tüm bu yaşananların olabildiğince çabuk bitmesi için dua ediyoruz.”